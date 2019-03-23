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По стандартам НАТО: Румыния отказалась от автоматов Калашникова

Сегодня, 09:17

Армия Румынии примет на вооружение итальянские автоматы

Румыния перейдет с АК на итальянские автоматы
Румыния перейдет с АК на итальянские автоматы.
По стандартам НАТО: Румыния отказалась от автоматов Калашникова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5dc/b3b/5c95dcb3ba277.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5dc/b3b/5c95dcb3ba277.jpg Евросоюз Армия Румынии примет на вооружение итальянские автоматы

В Румынии откажутся от автоматов Калашникова – войска получат итальянское оружие. Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу.

Так, завод в городе Плопень начнет в сотрудничестве с итальянским производителем оружия Beretta выпуск двух новых видов автомата ARX-160.

"Это оружие уже было опробовано вооруженными силами Румынии. Мы провели переговоры с нашими итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор", – заявил Беделеу.

Кроме того, он сообщил, что румынская армия должна отказаться от старого оружия – автоматов Калашникова – ради соответствия стандартам НАТО.

Министр также добавил, что автоматы ARX-160, произведенные в Румынии, будут предназначаться не только для перевооружения армии страны – часть из них пойдет на экспорт.

Напомним, в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.

Позже глава МИД республики Яцек Чапутович рассказывал, когда в стране появится военная база США. По его словам, есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию.

В феврале текущего года посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер подтвердил, что США отправят в Польшу дополнительные войска.

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Тег Румыния, НАТО, калашников, автомат калашникова

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Укринформ

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