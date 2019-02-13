По всему миру 700 миллионов работающих людей живут за чертой бедности

Большинство людей получают мизерную заработную плату и трудятся в тяжелых условиях

По всему миру 700 миллионов работающих людей живут за чертой бедности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/48a/f89/5c648af899116.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/48a/f89/5c648af899116.jpg 2019-02-13T23:26:13+02:00 Евросоюз Большинство людей получают мизерную заработную плату и трудятся в тяжелых условиях

Уровень безработицы в мире снизился, но условия труда для миллионов людей по-прежнему оставляют желать лучшего. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ). Доклад посвящен последним тенденциям на рынке труда.

По данным доклада, в 2018 году 3,3 миллиарда человек в мире имели работу. Однако большинство из них при этом получали мизерную заработную плату и трудились в тяжелых условиях.

"Занятость – это еще не гарантия достойного уровня жизни, 700 миллионов человек в мире живут в бедности или даже в нищете несмотря на то, что у них есть работа", - рассказал представитель МОТ Дамьян Гримшоу.

В МОТ сложившуюся ситуацию называют "дефицитом достойной работы" и предупреждают, что многим странам, скорее всего, не удастся достичь Цели устойчивого развития номер 8 к 2030 году.

"Цель номер 8 касается не только всеобщей занятости, но также и качества занятости. Равенство и достойная работа – два главных фактора устойчивого развития", – сказала заместитель Генерального директора МОТ Дебора Гринфилд.

В МОТ отмечают, что в вопросе гендерного равенства на рынке труда не удалось достичь почти никакого прогресса. Лишь 48 процентов женщин работают. Среди мужчин этот показатель составляет 75 процентов. При этом 20 процентов молодежи в мире не работает и не учится.

В докладе МОТ также сообщается, что неформальная занятость по-прежнему остается на очень высоком уровне. 2 миллиарда человек – около 61 процента трудящихся – работают в неформальном секторе.

В тоже время Европе уровень безработицы опустился до самой низкой отметки за последнее десятилетие и будет продолжать снижаться вплоть до 2020 года.

В странах Восточной Европы число занятых людей несколько уменьшится в ближайшие два года, однако одновременно значительно сократится и численность трудоспособного населения. Таким образом, тенденция сохранится – уровень безработицы будет снижаться. В странах Центральной Азии основной проблемой остается занятость в неформальном секторе экономики – этот показатель составляет около 43 процентов.

Напомним, украинцам предлагают быструю смену профессии. Активнее всего на рынке труда ищут представителей рабочих специальностей.

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что система образования в Украине будет приводиться в соответствие с потребностями рынка труда.

Недавно эксперты по трудоустройству также отмечали, что рынок дополнительных быстрых заработков в стране стремительно растет - из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " По всему миру 700 миллионов работающих людей живут за чертой бедности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.