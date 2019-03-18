По "желтым жилетам" нанесли удар: Париж объявил новые меры безопасности

Отныне демонстрантов не пустят на Елисейские поля, а также в центр Бордо и Тулузы

Фото: AFP

По "желтым жилетам" нанесли удар: Париж объявил новые меры безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd8/042/5c8fd8042a14a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd8/042/5c8fd8042a14a.jpg 2019-03-18T19:40:30+02:00 Евросоюз Отныне демонстрантов не пустят на Елисейские поля, а также в центр Бордо и Тулузы

В случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.

"Мы вводим в действие стратегию, усиливающую борьбу против ультра. Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать манифестации „желтых жилетов" в самых пострадавших кварталах, если узнаем о присутствии элементов ультра и их желания устраивать погромы", – заявил 18 марта премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Он уточнил, что в Париже новые ограничительные меры коснутся Елисейских Полей, в Бордо — площади Пеи Берлан, а в Тулузе — площади Капитолия, а также назвал всех защитников радикалов их соучастниками.

Кроме того, Филип уточнил, что власти задействуют для поддержания порядка беспилотники и видеотехнику, а также подчеркну защиту правоохранительных новым приоритетом властей.

Напомним, ранее мы уже писали о готовности президента Франции Эммануэля Макрона запретить демонстрации "желтых протестов" в историческом центре Парижа.

Кроме того, Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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