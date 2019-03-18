Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

По "желтым жилетам" нанесли удар: Париж объявил новые меры безопасности

Сегодня, 19:40

Отныне демонстрантов не пустят на Елисейские поля, а также в центр Бордо и Тулузы

Фото: AFP
По "желтым жилетам" нанесли удар: Париж объявил новые меры безопасности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd8/042/5c8fd8042a14a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd8/042/5c8fd8042a14a.jpg Евросоюз Отныне демонстрантов не пустят на Елисейские поля, а также в центр Бордо и Тулузы

В случае присутствия на демонстрациях "желтых жилетов" во Франции участников ультрарадикальных движений, на которых власти возлагают ответственность за погромы в Париже, власти запретят проводить манифестации в некоторых районах.

 "Мы вводим в действие стратегию, усиливающую борьбу против ультра. Со следующей субботы и каждый раз, когда это будет необходимо, мы будем запрещать манифестации „желтых жилетов" в самых пострадавших кварталах, если узнаем о присутствии элементов ультра и их желания устраивать погромы", – заявил 18 марта премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Он уточнил, что в Париже новые ограничительные меры коснутся Елисейских Полей, в Бордо — площади Пеи Берлан, а в Тулузе — площади Капитолия, а также назвал всех защитников радикалов их соучастниками.

Кроме того, Филип уточнил, что власти задействуют для поддержания порядка беспилотники и видеотехнику, а также подчеркну защиту правоохранительных новым приоритетом властей.

Напомним, ранее мы уже писали о готовности президента Франции Эммануэля Макрона запретить демонстрации "желтых протестов" в историческом центре Парижа.

Кроме того, Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Франция, протест, митинг, беспорядки, демонстрация, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " По "желтым жилетам" нанесли удар: Париж объявил новые меры безопасности". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макрон отверг возможность переговоров с радикальной частью "желтых жилетов"

Сегодня, 16:45

Президент Франции настроен добиться прекращения насилия со стороны "желтых жилетов" в стране

Протесты "желтых жилетов" во Франции: под арестом находятся около 200 человек

Вчера, 10:48

Среди арестованных есть 15 несовершеннолетних

"Желтые жилеты" разгромили храм масонов во Франции

10 марта, 16:20

Министр внутренних дел республики сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев

Протесты "желтых жилетов" во Франции: против полицейских завели 140 уголовных дел

18 февраля, 00:39

Правоохранителей обвиняют в применении силы во время акций "желтых жилетов"

Макрон считает движения "желтых жилетов" общим "провалом"

22 февраля, 06:46

Президент Франции недооценил кризис

Французам надоели "желтые жилеты": страна разочарована протестующими

14 февраля, 15:19

Большая часть жителей Франции считают, что нынешние протесты больше не отражают изначальные требования движения

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

В ПУМБе Ахметова кадровые "чистки"

В Украине запретили популярное противовирусное средство

Стало известно, сколько украинцев получают пенсию выше 10 тысяч

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Умер экс-муж Лолиты Милявской (фото)