Почему яд "Новичок" не убил Скрипалей: химик назвал причину

Мирзаянов уверен, что террорист совершил ошибку при применении вещества

Фото: Getty Images

Почему яд "Новичок" не убил Скрипалей: химик назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5b7/340/5c65b734008f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5b7/340/5c65b734008f2.jpg 2019-03-02T12:02:00+02:00 Евросоюз Мирзаянов уверен, что террорист совершил ошибку при применении вещества

Отравленные нервно-паралитическим ядом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не погибли из-за низкой концентрации вещества. Об этом рассказал специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок".

"Хочу окончательно пояснить причину нелетальной концентрации новичка на ручке двери. Судя по опубликованной схеме флакончика, который использовали террористы, внутри флакончика наверху находился изолированный отсек, где, по словам английских специалистов, находился "Новичок", - написал химик на своей странице в Facebook.

По его словам, в верхней изолированной части флакончика находился один из компонентов для экспрессного синтеза Новичка, а не чистый агент. Перед разбрызгиванием нужно было протолкнуть иглу через этот изолированный отсек и несколько раз встряхивать флакончик.

"Видимо, второпях террорист не стал встряхивать многократно флакончик, да и температура воздуха была в этот день низкой, что привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации новичка. Таким образом на дверную ручку была нанесена отностительно низкая, т.е. нелетальная концентрация новичка", - отметил Мирзаянов.

Он также пояснил, что нашедшая в последствии этот баллончик британка Дон Стерджесс погибла, потому что реакция синтеза "Новичка" к тому моменту полностью завершилась.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. По данным неофициальных источников, врачи не могут прогнозировать последствия отравления "Новичком", поскольку почти ничего неизвестно о влиянии, которое оказывает яд в долгосрочной перспективе.

Кроме того, жертвой "Новичка" едва не стал болгарский бизнесмен:

5 марта 2018 года полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Также в больницу с тяжелым отравлением попал полицейский Ник Бейли, который одним из первых посетил дом Скрипалей. Уже в июне в Эймсбери в 10 км от Солсбери нашли без сознания Чарли Роули и Дон Стерджесс. 8 июля женщина умерла, Роули позже выписали из больницы.

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