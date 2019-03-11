Почти 200 британцев сняли трусы и вошли в Книгу рекордов
Раскрепощенные жители Соединенного Королевства прокатились на американских горках в чем мать родила
Довольно необычный рекорд установили жители Великобритании – толпа людей из Туманного Альбиона решила прокатиться голышом на американских горках.
Таким образом, на аттракционе одновременно собрались 195 британцев – все в чем мать родила.
Помешать их затее не смогла даже прохладная мартовская погода – столбики термометров показывали только 10 градусов.
Прокатившись на карусели, все участники "голого заезда" получили сертификат-подтверждение рекорда.
Правда, на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса полное видео аттракционов пока не разместили.
Напомним, в декабре в легендарную книгу попал львовский педиатр Олег Скавыш, который протянул зубами судно весом 614 тонн на 16 метров, улучшив мировой результат на один метр и три сантиметра.
Мы также писали о рекорде, который установили Виталий и Владимир Кличко. Их признали братьями-чемпионами, которые на двоих провели наибольшее количество боев.
Кроме того, сообщалось о мировом рекорде, установленном на киевском ВДНГ, где аппарат американской компании OMNIC признали "Самой большой станцией постаматов (автоматизированных ячеек) в мире". Именно здесь дети могли получить 1182 подарка не из рук Деда Мороза, а благодаря современным технологиям.
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