Почти 700 лет легенды: история Собора Парижской Богоматери

Храм простоял почти семь веков, но при этом он уже неоднократно подвергался опасности

Фото: AFP

Несмотря на ужасающие последствия пожара в Соборе Парижской Богоматери (точно судить пока еще сложно, поскольку огонь еще не был до конца потушен), следует помнить о том, что в прошлом он уже менял свой облик.

Автором проекта храма стал Мориса де Сюлли, а на его возведение ушло почти два века. По приказу короля Людовика VII в 1163 году первый камень заложили на месте христианской базилики Святого Стефана на острове Сите, а завершились строительные работы лишь в 1345 году.

35-метровый собор является примером готики в архитектуре и имеет две башни-колокольни – Северную и Южную, а его фасад украшают скульптурные группы, изображающие библейские сцены: Страшный суд, а также жизни Девы Марии и Святой Анны. Верхняя часть фасада украшена скульптурами гаргулий и химер.

Однако главная реликвия вовсе не это, а один из самых почитаемых христианами артефактов – терновый венец Христа.

Кроме того, в Нотр-Дам находится один из самых больших в мире органов – 111 регистров и около 8 тыс. труб.

За свое долгое существование Собор Парижской Богоматери уже менял облик: после Французской революции с его фасадов исчезли статуи королей и другие скульптуры, а также были повреждены витражи и порталы.

А в XIX веке он вообще едва избежал снова – эта возможность рассматривать вполне серьезно, но на фоне император Наполеон Бонапарт все же подписал указ о реконструкции храма, чему в немалой степени способствовала популярность романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Фасад собора был поврежден во Вторую мировую войну – во время бомбардировок Парижа авиацией нацистов были повреждены его витражи и порталы.

Кроме того, в 2016 году французские правоохранители разоблачили ячейку террористической группировки "Исламское государство", члены которой планировали взорвать собор.

Напомним, пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.

Сайт "Сегодня" отслеживает события вокруг пожара в Нотр-Даме. Более подробно ознакомиться с подробностями случившегося вы можете в материале.

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