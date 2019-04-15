Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Почти 700 лет легенды: история Собора Парижской Богоматери

Вчера, 23:55

Храм простоял почти семь веков, но при этом он уже неоднократно подвергался опасности

Фото: AFP

Несмотря на ужасающие последствия пожара в Соборе Парижской Богоматери (точно судить пока еще сложно, поскольку огонь еще не был до конца потушен), следует помнить о том, что в прошлом он уже менял свой облик.

Автором проекта храма стал Мориса де Сюлли, а на его возведение ушло почти два века. По приказу короля Людовика VII в 1163 году первый камень заложили на месте христианской базилики Святого Стефана на острове Сите, а завершились строительные работы лишь в 1345 году.

Читайте также

35-метровый собор является примером готики в архитектуре и имеет две башни-колокольни – Северную и Южную, а его фасад украшают скульптурные группы, изображающие библейские сцены: Страшный суд, а также жизни Девы Марии и Святой Анны. Верхняя часть фасада украшена скульптурами гаргулий и химер.

Однако главная реликвия вовсе не это, а один из самых почитаемых христианами артефактов – терновый венец Христа.


Кроме того, в Нотр-Дам находится один из самых больших в мире органов – 111 регистров и около 8 тыс. труб.

За свое долгое существование Собор Парижской Богоматери уже менял облик: после Французской революции с его фасадов исчезли статуи королей и другие скульптуры, а также были повреждены витражи и порталы.

А в XIX веке он вообще едва избежал снова – эта возможность рассматривать вполне серьезно, но на фоне император Наполеон Бонапарт все же подписал указ о реконструкции храма, чему в немалой степени способствовала популярность романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Фасад собора был поврежден во Вторую мировую войну – во время бомбардировок Парижа авиацией нацистов были повреждены его витражи и порталы.

Кроме того, в 2016 году французские правоохранители разоблачили ячейку террористической группировки "Исламское государство", члены которой планировали взорвать собор

Напомним, пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.

Сайт "Сегодня" отслеживает события вокруг пожара в Нотр-Даме. Более подробно ознакомиться с подробностями случившегося вы можете в материале.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Франция, пожар, Париж, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " Почти 700 лет легенды: история Собора Парижской Богоматери". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери

Вчера, 23:42

Речь идет о башне, расположенной с левой стороны

Результат нельзя гарантировать — МИД Франции о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Вчера, 23:43

В Париже продолжается борьба за здание собора Парижской Богоматери

Порошенко высказал слова поддержки Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

Вчера, 23:13

Пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50 понедельника

Пожарные не уверены, что смогут остановить огонь в соборе Парижской Богоматери – СМИ

Вчера, 23:28

Речь идет о пламени на северной звоннице Собора Парижской Богоматери

Трамп обсудил с властями Франции масштабный пожар в соборе Парижской Богоматери

Вчера, 22:33

Президент США добавил, что пожар в соборе "несколько омрачает" форум в Миннесоте

Полиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай – СМИ

Вчера, 22:57

Чиновник МВД Лоран Нуньес заявил, что "пока слишком рано определять причины пожара"

Назван единственный регион Украины, где Зеленский не победил

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

Как стирать пуховик в стиральной машине

Как желатин спасает наши суставы

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Newsweek: В Польше растет ненависть к украинцам

Чиновницы из Киева самодовольно засветились на Мальдивах

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными