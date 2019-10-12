Почти как в мультфильмах: дикая лиса устроила прыжки на батуте в Швеции (видео)

Дикое животное облюбовало батут, время от времени пытаясь прокусить материал

Жители расположенного неподалеку от Стокгольма шведского города Тюресо стали свидетелями необычного и смешного зрелища – к ним во двор забрела дикая лиса, которая решила развлечься на батуте.

Сначала хозяева подумали, что в их двор забежала собака, но потом очень удивились, разглядев дикое животное.

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Первой лесного гостя заметила хозяйка дома – потом женщина позвала мужа и сына тоже посмотреть лису, которая тем временем облюбовала батут и прыгала, время от времени пытаясь прокусить материал или сделать в нем подкоп.

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Напомним, что ранее похожее зрелище снял Эрик Пендлбери, но на опубликованном им видео поупражняться на батуте решила его собака породы хаски. По словам мужчины, как только пес заметил, что хозяин наблюдает за его прыжками, то немедленно сел и отвернулся.

А вот в дом жителей американского штата Монтана раньше пробрался настоящий медведь. Зверь заблокировал себя в комнате, устроил там беспорядок, а потом устал и уснул в шкафу. Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить, но это не дало результата. В итоге зверя усыпили транквилизатором, а затем отпустили на свободу.

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