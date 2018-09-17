Почувствовавшие себя плохо посетители ресторана в Солсбери находятся в сознании

Сегодня, 01:23

На место событий прибыли пожарные расчеты, полиция и сотрудники других экстренных служб

фото GETTY
фото GETTY

Два посетителя ресторана Prezzo в британском Солсбери, которым внезапно стало плохо, не потеряли сознание, и медики уже оказывают им помощь прямо на месте, сообщает телеканал "Скай-ньюс".

Ранее полиция оцепила этот район города, после того как мужчине и женщине стало плохо в этом ресторане.

Один из свидетелей событий рассказал "Скай-ньюс", что стражи правопорядка попросили посетителей ресторана не покидать оцепленную зону.

На место событий прибыли пожарные расчеты, полиция и сотрудники других экстренных служб.

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Prezzo расположен примерно в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором обедал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления в начале марта.

Однако в заявлении полиции пока нет данных о том, может ли воскресное происшествие в Солсбери иметь отношение к отравлению Скрипаля и его дочери.

Напомним, ранее украинский нардеп Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".
Великобритания, отравление, полиция, Скрипаль, Солсбери
Источник:

Интерфакс-Украина

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