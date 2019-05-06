Под Бухарестом горит крупный торговый центр

В тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей

Фото: observator.tv.

В торговом центре одного из населенных пунктов в пригороде Бухареста вспыхнул крупный пожар. В результате происшествия пострадало три человека, передает Укринформ.

В Инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей. Площадь пожара составляет около 3 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что сложность при тушении заключается в том, что на складах торгового центра хранятся пластиковые изделия, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы.

"По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Все они доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом", – сказано в сообщении.

Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям призвали жителей близлежащих микрорайонов Бухареста плотно закрывать окна квартир.

Фото: observator.tv

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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