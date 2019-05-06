Под Бухарестом горит крупный торговый центр
В тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей
В торговом центре одного из населенных пунктов в пригороде Бухареста вспыхнул крупный пожар. В результате происшествия пострадало три человека, передает Укринформ.
В Инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей. Площадь пожара составляет около 3 тыс. квадратных метров.
Отмечается, что сложность при тушении заключается в том, что на складах торгового центра хранятся пластиковые изделия, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы.
"По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Все они доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом", – сказано в сообщении.
Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям призвали жителей близлежащих микрорайонов Бухареста плотно закрывать окна квартир.
Фото: observator.tv
Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.
В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.
Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.
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