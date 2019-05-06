Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Под Бухарестом горит крупный торговый центр

6 мая, 21:07

В тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей

Фото: observator.tv
Фото: observator.tv.

В торговом центре одного из населенных пунктов в пригороде Бухареста вспыхнул крупный пожар. В результате происшествия пострадало три человека, передает Укринформ.

В Инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в тушении пожара принимают участие 37 пожарных расчетов и десятки спасателей. Площадь пожара составляет около 3 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что сложность при тушении заключается в том, что на складах торгового центра хранятся пластиковые изделия, краски и другие легковоспламеняющиеся материалы.

"По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека, в том числе беременная женщина. Все они доставлены в местную больницу с признаками отравления угарным газом", – сказано в сообщении.

Представители Инспектората по чрезвычайным ситуациям призвали жителей близлежащих микрорайонов Бухареста плотно закрывать окна квартир.

Фото: observator.tv

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег пожар, торговый центр, тц, бухарест

Вы сейчас просматриваете новость " Под Бухарестом горит крупный торговый центр". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП со взрывом в центре Киева: подозреваемую женщину задержали

Сегодня, 17:39

Киевлянка подожгла свои вещи

Авиакатастрофа в Москве: очевидцы видели попадание в двигатель самолета молний

Сегодня, 16:20

Пассажир, переживший авиакатастрофу "Аэрофлота" в Москве, поделился увиденным

В Харькове снова сожгли три авто

Сегодня, 15:26

В полиции уже начали проверку по факту пожара

Удар молнии, десятки жертв и опоздавшие пожарные: что нужно знать о катастрофе в Москве

Сегодня, 14:54

Следственный комитет России допускает три главные версии крушения самолета Sukhoi Superjet 100

Авиакатастрофа "Аэрофлота" в Москве: восстановлены события трагедии

Сегодня, 14:02

Следователи продолжают работать с пассажирами, пережившими жесткую посадку и пожар в "Шереметьево"

Ни пожарных, ни медиков: очевидец рассказал об авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня, 12:26

Россиянин утверждает, что после посадки самолет не менее пяти минут "просто стоял и горел"

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Уволенная сиделка больной Тереховой тайно снимала актрису

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

В Минкульте назвали зарплату Нищука за март

Один из членов банды "днепровских маньяков" вышел на свободу

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

В Украине построят одну из крупнейших ветроэлектростанций Европы

Появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Сегодня, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Ляшко объяснил свое отсутствие на встрече с Зеленским

Суд рассмотрит законность приватизации кондитерской фабрики

Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери