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Подозреваемый в организации взрыва в Лионе признал вину

29 мая, 23:48

Мотивы этого преступления до сих пор остаются неясными

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot.

Подозреваемый во взрыве 24 мая на пешеходной улице в Лионе дал признательные показания. Об этом в среду сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По их информации, 24-летний гражданин Алжира, задержанный в понедельник в связи со взрывом, заявил в ходе допроса, что самостоятельно изготовил бомбу, которая позже была взорвана в центре Лиона. По данным следователей, молодой человек посещал интернет-сайты с инструкциями по изготовлению взрывных устройств.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отметил, что задержанный практически не идет на контакт со следствием. Мотивы этого преступления, как указывает телеканал, до сих пор остаются неясными.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени к булочной и оставил там сумку, в которой находилось взрывное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов.


Позже полиция задержала двух подозреваемых.

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Тег Франция, взрыв, вина, подозреваемый, Лион

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Источник:

ТАСС

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