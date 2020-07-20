Подозревают в коррупции: в Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Новака

Также бывшего чиновника подозревают в управлении организованной преступной группой

В Польше центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственной службы автомобильных дорог Украины Славомира Новака.

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Об этом рассказал пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в Twitter. По данным местных СМИ, бывшего чиновника подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Также известно, что кроме него задержали и "Дариуша С., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Деталей инцидента Зарин не сообщил, но пообещал опубликовать их позже.

Напомним, Славомир Новак с 2011 по 2013 год работал на должности министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. Кроме того, он занимал должность главы "Укравтодора" до 2019 года.

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Напомним, в конце сентября 2019 года и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак написал заявление об отставке. 25 сентября Кабмин одобрил отставку Новака и 2 сентября назначил временно исполняющим обязанности руководителя "Укравтодора" Олега Федоренко.

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