Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

Подозревают в убийстве: в Германии задержали гражданина Украины

21 августа, 13:23

Шведские правоохранители готовят запрос на экстрадицию украинца

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Правоохранительные органы Германии задержали на востоке страны гражданина Украины, которого подозревают в убийстве мужчины в Швеции.

Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet, ссылаясь на заместителя генпрокурора королевства Ивонн Рудинссон.

"Я могу это подтвердить, но не могу назвать имя задержанного", – утверждает она, отказавшись предоставлять какие-либо другие подробности.

Рудинссон отметила, что второй подозреваемый все еще находится на свободе.

Реклама

Шведские правоохранители готовят запрос на экстрадицию задержанного.

В тренде
Гройсман собирает Кабмин, Парубий летит в Литву, а в Минске говорят о Донбассе: топ-темы дня

"Шведская полиция немедленно свяжется с немецкими коллегами, чтобы получить информацию об аресте и дополнительные данные. Кроме того, будет начата процедура экстрадиции подозреваемого в Швецию", – говорится в пресс-релизе стражей порядка.

Напомним, 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск по подозрению в убийстве 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона. Помимо того, их подозревают в причастности к исчезновению другого человека в Швеции.

Напомним, что в прошлом году из Швеции также хотели депортировать шестилетнего украинского мальчика Дениса, но небезразличные шведы подписали петицию к правительству, чтобы оставить ребенка с бабушкой и дедушкой в королевстве.

Мы также писали о депортации из Германии 11 граждан Украины, которые просили у федеральных властей предоставить им политическое убежище.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Германия Швеция украинцы убийство украинцы за границей

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...