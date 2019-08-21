Подозревают в убийстве: в Германии задержали гражданина Украины

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Правоохранительные органы Германии задержали на востоке страны гражданина Украины, которого подозревают в убийстве мужчины в Швеции.

Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet, ссылаясь на заместителя генпрокурора королевства Ивонн Рудинссон.

"Я могу это подтвердить, но не могу назвать имя задержанного", – утверждает она, отказавшись предоставлять какие-либо другие подробности.

Рудинссон отметила, что второй подозреваемый все еще находится на свободе.

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Шведские правоохранители готовят запрос на экстрадицию задержанного.

"Шведская полиция немедленно свяжется с немецкими коллегами, чтобы получить информацию об аресте и дополнительные данные. Кроме того, будет начата процедура экстрадиции подозреваемого в Швецию", – говорится в пресс-релизе стражей порядка.

Напомним, 48-летнего Ярослава Лавринива и 47-летнего Александра Трайдука объявили в международный розыск по подозрению в убийстве 70-летнего шведа Герта-Инге Бертинссона. Помимо того, их подозревают в причастности к исчезновению другого человека в Швеции.

Напомним, что в прошлом году из Швеции также хотели депортировать шестилетнего украинского мальчика Дениса, но небезразличные шведы подписали петицию к правительству, чтобы оставить ребенка с бабушкой и дедушкой в королевстве.

Мы также писали о депортации из Германии 11 граждан Украины, которые просили у федеральных властей предоставить им политическое убежище.

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