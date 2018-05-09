"Подрыв доверия": в Германии жестко раскритиковали решение Трампа по Ирану

В германском МИД не довольны выходом США из ядерной сделки

Выход США из ядерной сделки с Ираном ведет к подрыву доверия к международным договоренностям. Об этом заявил в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.

"Выход США из ядерного соглашения и восстановление санкций отбрасывают, на наш взгляд, значительно назад усилия по установлению стабильности в регионе", – сказал Маас.

Он отметил, что Германия намерена "противодействовать такому развитию событий".

"Это грозит подорвать доверие к международным договоренностям", – подчеркнул Маас.

Ранее в России отреагировали на выход США из ядерной сделки по Ирану. При этом в российском Миноэнерго отказались комментировать, как ситуация вокруг Ирана может повлиять на проекты российских компаний в Иране.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции "самого высокого уровня", не уточнив подробности.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Выход США из ядерного соглашения уже взвинтил цены на нефть. Стоимость Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.