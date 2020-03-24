Суд вынес приговор поджигателям Союза венгров на Закарпатье

Один из террористов получил условный срок, а двое отправятся за решетку

Польский суд вынес приговоры трем полякам, которые устроили поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде в феврале 2018 года.

Краковский районный суд признал экс-активистов праворадикальных организаций "Фаланга" и "Смена" Адриана Марглевского, Томаша Шимковяка и Михала Прокоповича виновными в совершении преступления террористического характера с целью разжигания ненависти между украинцами и венграми и подрыва политической системы Украины.

Самое суровое наказание получил Прокопович – его как организатора приговорили к трем годам лишения свободы и 15 тыс. злотых штрафа.

Реклама

Шимковяк получил год лишения свободы и штраф в размере 4 тыс. злотых, а вот Марглевскому наказание смягчили – суд призначил ему два года общественных работ. К тому же они компенсируют общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья" более 2 тыс. злотых (13 тыс. гривен).

Приговор суда может быть обжалован.

Стоит отметить, что изначально прокурор требовал 4,5 года заключения для Прокоповича, а также 1,5 года и 11 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года для Шимковяка и Марглевского соответственно.

Напомним, что в ходе следствия Михал Прокопович назвал заказчиком поджога Мануэля Оксенрайтера, который является немецким журналистом и помощником депутата Бундестага от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама