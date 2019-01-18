Поджог Союза венгров в Ужгороде: немецкий депутат уволил своего помощника

Немецкий журналист Мануэль Охсенрайтер лишился должности референта депутата от "Альтернативы для Германии"

Маркус Фронмайер и Мануэль Охсенрайтер. Фото: Facebook

Поджог Союза венгров в Ужгороде: немецкий депутат уволил своего помощника https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1c6/983/5c41c69838221.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1c6/983/5c41c69838221.jpg 2019-01-18T14:30:00+02:00 Евросоюз Немецкий журналист Мануэль Охсенрайтер лишился должности референта депутата от "Альтернативы для Германии"

Член немецкого парламента Маркус Фронмайер уволил c должности своего референта по вопросам развития и экономического сотрудничества Мануэля Охсенрайтера, которого называют куратором поджога Союза венгров в Ужгороде, сообщает Deutsche Welle.

"К счастью, мой коллега предложил мне расторгнуть договор о сотрудничестве, и мы расстались по взаимному согласию", – сказал депутат изданию Die Zeit, подчеркнув, что Охсенрайтер объяснил такое решение нежеланием навредить имиджу Фронмайера.

В то же время, член правопопулистской "Альтернативы для Германии" Маркус Фронмайер утверждает, что это не доказывает виновность его бывшего подчиненного.

И хотя Фронмайер утверждает, что в отношении Охсенрайтера еще не начали расследование, по данным издания, прокуратура Берлина уже ведет предварительное расследование подозрений в подстрекательстве к поджогу с отягчающими обстоятельствами.

В то же время сам он свою причастность к поджогу в закарпатском городе категорически отрицает и все обвинения в свой адрес называет "выдумкой".

Напомним, поджог "Общества венгерской культуры Закарпатья" произошел в феврале прошлого года.

Как мы уже писали, прокуратура Польши передала в суд материалы дела в отношении трех граждан, которые в начале февраля 2018 года организовали и совершили преступление. Один из них и рассказал о причастности Охсенрайтера.

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