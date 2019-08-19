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Похищение украинского моряка в Камеруне: Германия начала расследование

19 августа, 17:28

Немецкая прокуратура занялась нападением, поскольку судно Marmalaita принадлежало компании из Гамбурга

Судно Marmalaita. Фото: скриншот

Судно Marmalaita. Фото: скриншот

Прокуратура немецкого Гамбурга начала расследование инцидента, в ходе которого у берегов африканского государства Камерун был похищен украинский моряк.

Об этом 19 августа сообщила представитель ведомства Нана Фромбах, отметив, что среди похищенных на судне Marmalaita также находили четверо российских и трое филиппинских моряков.

"Мы ведем расследование, поскольку в Гамбурге базируется судоходная компания-владелец", – заявила Фромбах, отказавшись раскрывать другие детали относительно дела, так как это может помешать расследованию.

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Прокуратура ФРГ поддерживает связь с владельцем судна.

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Напомним, 15 августа пираты напали на судно Marmalaita немецкой верфи MC, которое стояло на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды. Они захватили в плен восемь человек.

А незадолго до случившегося в этом же порту пираты похитили 9 членов экипажа другого судна, на борту которого находились граждане Китая.

Напомним, прошлой осенью в территориальных водах Нигерии были похищены  12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV  Glarus. Корабль вышел из нигерийского порта Лагос с партией зерна. Нападение пиратов произошло в 45 милях к юго-западу от острова Бонне. Пиратам удалось захватить 12 из 19 членов команды.

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Камерун пираты корабль пиратство моряк пират Marmalaita

Источник: ТАСС

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