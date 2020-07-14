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Похоже на ВИЧ: выявлен новый способ передачи коронавируса

14 июля, 20:21

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Французские врачи впервые зарегистрировали внутриутробное инфицирование плода

Недавно стало известно, что коронавирус может передаваться по воздуху, а теперь медики впервые зарегистрировали внутриутробное инфицирование плода.

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Как пишет The Guardian, о необычном явлении сообщили в парижской больнице имени Антуана Беклера.

Инфицированного ребенка обнаружили у 23-летней женщины, которую госпитализировали 23 марта с высокой температурой и сильным кашлем. Сдав анализы на COVID-19, она получила положительный результат.

Через несколько дней у плода обнаружили признаки дистесса – осложнения, которое вызывается недостаточным количеством кислорода. Было решено делать кесарево сечение, после чего малыша изолировали в отделении интенсивной терапии новорожденных и интубировали.

Однако у младенца начались осложнения – через нескольких дней после появления на свет у него развилось воспаление головного мозга, а в его крови и жидкости из легких обнаружили коронавирус.

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"К сожалению, в этом случае нет никаких сомнений по поводу путей передачи вируса", – цитирует издание главврача отделения педиатрии и неонатальной интенсивной терапии Даниэля Де Луку.

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Анализы подтвердили, что заражение плода произошло после попадания вируса из крови матери в плаценту. Стоит отметить, что аналогичным образом передается вирус иммунодефицита человека.

Напомним, ранее в Луцкой областной больнице инфицированная коронавирусом женщина родила здоровую девочку. К сожалению, сама мать при этом скончалась.

А в прошлом месяце в Мексике женщина без симптомов болезни родила тройняшек с COVID-19.

О том, как обстоит ситуация с коронавирусом в других странах мира, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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