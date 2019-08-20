Пока Трамп хочет купить Гренландию: почем скалы, острова и озера в ЕС и горы в США

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Собираясь с визитом в Данию в начале сентября, президент США Дональд Трамп опять "раздраконил" европейцев. Он на полном серьезе выразил желание купить остров Гренландия — датскую автономию.

"Возникла такая идея, и я сказал, что в стратегическом плане она интересна и вызывает у нас интерес", — заявил американский лидер в минувшее воскресенье.

При этом Трамп отметил, что сначала нужно "немного" поговорить с Данией на эту тему, которая, однако, не имеет для его администрации первостепенной важности. На вопрос о том, могут ли США обменять на Гренландию один из собственных регионов, американский президент ответил, что возможны многие варианты.

"По сути, это крупная сделка с недвижимостью. Многое можно сделать. Это очень вредит Дании, так как они теряют почти 700 млн долларов", — сказал Трамп, добавив, что в стратегическом плане реализация его идеи будет выгодна США.

По оценочной стоимости, остров с суровым климатом площадью 2 130 800 км², на котором проживают 57 тысяч человек, стоит 10 трлн долларов. Штатам эта территория интересна в первую очередь для размещения военной базы. Трамп так и намекнул:

"Для Соединенных Штатов стратегически это было бы неплохо. И мы — большой союзник Дании, мы помогаем Дании, мы защищаем Данию".

Правда, пока Копенгаген против — МИД Дании заявил, что Гренландия не продается.

На самом деле в западном мире продается все. Например, десятками продаются острова в тех же США, а также в Канаде, в Африканском регионе, в Южной Америке. Небольшие острова, например, остров на 6 акров Белый камень в Канаде с домом на две спальни и причалом нынче предлагается всего за 3,405 млн долларов. А вот остров на Карибах Bonefish Сay на 13,5 акров с виллой и пирсом уже обойдется в 7 млн долларов.

Активно в ЕС торгуют озерами, правда, с серьезными ограничениями. Так, небольшое частное озеро в Сен-Матье (Франция) с летним домиком только с водопроводом предлагается всего за 36 000 евро. Но здесь запрещено что-либо строить и разводить рыбу. Только ловить на удочку в свое удовольствие.

В США продают под застройку целые небольшие горные массивы. В Южной Каролине за 12 млн долларов сейчас предлагается сразу несколько сопок, где, по расчетам, можно разместить 170 домов. А в Европе — целиком заброшенные деревни. Так произошло с деревней Акоррада (Испания), откуда 30 лет назад выехали последние жители. Теперь их четыре дома и близлежащие территории ищут новых хозяев за 85 000 евро. По данным агентства Bloomberg, в прошлом году были проданы 40 таких селений, 90% новых хозяев оказались иностранцами.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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