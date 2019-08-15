Покушение на Скрипаля: еще один человек стал жертвой "Новичка"

/ Фото: AFP

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Великобритании обнаружили новую жертву покушения российских спецслужб на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Согласно опубликованному 15 августа отчету Скотленд-Ярда, им стал второй полицейский, прибывший на место преступления после Скрипалей.

В докладе не раскрывается личность пострадавшего, но заявляется, что следы нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили жертв, были найдены в образце его крови.

Реклама

"Во время происшествия у сотрудник полиции появились признаки воздействия очень небольшого количества "Новичка". Офицеру оказали соответствующую медицинскую помощь, после чего он вскоре вернулся к своим обязанностям", – говорится в отчете следователей.

В тренде За что задержали Грымчака: в НАБУ рассказали о двух коррупционных схемах

Таким образом, офицер стал четвертым потерпевшим от воздействия отравляющего вещества в Солсбери. Напомним, кроме Скрипалей, следы "Новичка" обнаружили у сержанта Ника Бейли, который также присутствовал на месте атаки.

Мы также писали, что еще два человека пострадали в городе Эймсбери – это англичанка Дон Стерджесс и ее бойфренд Чарли Роули. В результате воздействия яда женщина скончалась.

Причастными к случившемуся считаются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама