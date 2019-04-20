Полиция Франции задержала около семи десятков людей в преддверии акции "желтых жилетов"

К протесту присоединились и жители из других регионов страны

Фото: AFP

Полиция задержала около семи десятков человек в Париже, где должны начаться протесты "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на полицию.

В настоящий момент участники акции протеста собираются в XII округе Парижа недалеко от Министерства экономики республики. Как подчеркивает телеканал, к столичной акции присоединились участники движения из других регионов Франции. В толпе видны флаги департаментов Юра и Буш-дю-Рон. Собравшиеся люди поют Марсельезу и выкрикивают лозунги с требованиями отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

На Елисейских Полях дежурят усиленные наряды полиции.

Субботняя манифестация станет 23-й по счету в истории движения, стихийно созданного во Франции в середине ноября прошлого года. Лидеры движения призвали сделать Париж столицей "желтых жилетов", в то время как в прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза. Представители движения в регионах, в частности, в Нормандии, уже откликнулись на этот призыв.

Министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер не исключил присутствия в рядах мирных манифестантов погромщиков, которые "будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта". В связи с этим, власть Франции мобилизировала 60 тысяч полицейских.

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