Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Полиция Франции задержала около семи десятков людей в преддверии акции "желтых жилетов"

Сегодня, 13:14

К протесту присоединились и жители из других регионов страны

Фото: AFP

Полиция задержала около семи десятков человек в Париже, где должны начаться протесты "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на полицию.

В настоящий момент участники акции протеста собираются в XII округе Парижа недалеко от Министерства экономики республики. Как подчеркивает телеканал, к столичной акции присоединились участники движения из других регионов Франции. В толпе видны флаги департаментов Юра и Буш-дю-Рон. Собравшиеся люди поют Марсельезу и выкрикивают лозунги с требованиями отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

На Елисейских Полях дежурят усиленные наряды полиции.

Субботняя манифестация станет 23-й по счету в истории движения, стихийно созданного во Франции в середине ноября прошлого года. Лидеры движения призвали сделать Париж столицей "желтых жилетов", в то время как в прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза. Представители движения в регионах, в частности, в Нормандии, уже откликнулись на этот призыв.

Министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер не исключил присутствия в рядах мирных манифестантов погромщиков, которые "будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта". В связи с этим, власть Франции мобилизировала 60 тысяч полицейских.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег акции, демонстранты, акции протеста, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция Франции задержала около семи десятков людей в преддверии акции "желтых жилетов"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ливии прошли массовые протесты с требованием наказать Хафтара как военного преступника

Сегодня, 11:26

Люди хотят привлечь Хафтара к ответственности за бомбардировку населенных пунктов

В Париже запретили акцию "желтых жилетов" в районе собора Нотр-Дам

18 апреля, 23:23

Кроме острова Ситэ, манифестации запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях

Протесты "желтых жилетов" во Франции переросли в столкновения с полицией

13 апреля, 23:21

Полиция использовала слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы

"Желтые жилеты" вышли на 22-ю акцию протеста, несмотря на запрет властей

13 апреля, 16:31

В Тулузе уже начались столкновения правоохранителей и активистов

Внезапно умерла известная российская актриса, вдова Евстигнеева

Лазарева суббота: что можно делать и от чего стоит отказаться

Обильное питье: печальные последствия

За несколько часов до отставки Назарбаев звонил Путину

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост: свежие фото

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

В России забили тревогу из-за Крымского моста

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Рюкзаки и сумки на все случаи жизни. В "Цитрусе" скидки

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Сегодня, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Сегодня, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

Мангер назвал заказчиком смерти Гандзюк генерала СБУ

Матиос объяснил свое исчезновение перед выборами

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали