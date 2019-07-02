Полиция Италии задержала 25 членов сицилийской мафии

Во время операции было конфисковано имущество на сумму 1 млн евро

Полиция Италии. Фото: AFP

В Италии, где ранее поймали одного из самых одиозных мафиози, полиция провела еще одну спецоперацию. Так, итальянская полиция в результате операции в городе Палермо (остров Сицилия) задержала 25 человек, подозреваемых в связях с местной мафией "Коза ностра". Об этом во вторник сообщает телеканал "Ти-джи-ком-24".

По его данным, речь идет о членах мафиозного клана Бранкаччо. Задержанным также инкриминируются вымогательство, поджоги, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, контрабанда табачных изделий и другие преступления. Отмечается, что было конфисковано имущество на сумму 1 млн евро.

Напомним, ранее итальянские карабинеры объявили о задержании 33 активных членов Ндрангеты. Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, создании фиктивных предприятий и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что один из боссов сицилийской мафии – 67-летний Джузеппе Даинотти – был застрелен в центре Палермо.

А о задержании главы мафии "Коза ностра" смотрите в видеоролике:

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