Полиция назвала возможную причину крушения истребителя в Словакии

МиГ-29 / Фото: Flickr

Нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя МиГ-29 ВВС Словакии, который разбился близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе республики. Об этом информировала в социальных сетях словацкая полиция.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива в баках", — отмечается в сообщении.

В нем в то же время подчеркивается, что это лишь предварительный вывод. Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов.

Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС.

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Летчик смог выжить. Об этом информировала представитель министерства обороны республики Данка Цапакова, слова которой привело Словацкое радио.

"Могу сообщить, что пилот выжил", — отметила она.

В ВВС Словакии МиГ-29 в 2022 году должны заменить американские сверхзвуковые истребители F-16. Республика получит 14 таких самолетов.

Ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

Как сообщалось, истребитель F-16 бельгийских ВВС разбился в четверг, 19 сентября, на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции. Оба пилота успели катапультироваться. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

Напомним, минимум семь посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

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