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Полиция не считает нападение с ножом в Гааге терактом

30 ноября, 02:20

Ведутся поиски подозреваемого

Нидерландские власти пока не сообщают подробностей нападения человека, вооруженного ножом, на людей, трое из которых получили ранения, сообщают европейские СМИ, однако версия с терроризмом не выдвигается.

По данным СМИ, полиция отклонила террористическую версию этого инцидента, который произошел несколько часов спустя после атаки террориста в Лондоне, также вооруженного ножом.

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Как сообщалось, нападение в Гааге на оживленной торговой улице произошло в "чёрную пятницу": вечером многие местные жители отправились по магазинам, надеясь купить товары со скидкой.

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Фото: kremlin.ru

На месте происшествия находятся чрезвычайные службы, несколько карет "скорой помощи". Полицейские вертолеты облетают квартал. Прохожих призывают держаться подальше от торговой улицы.

Ранее в полиции сообщили, что ведутся поиски подозреваемого, данные которого распространены для опознания: это мужчина 45-50 лет со слегка смуглой кожей, одетый в черное пальто, серые брюки тренировочного костюма и черный шарф.

Напомним, что ранее в Лондоне на мосту произошел теракт. Полиция прибыла на место событий после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. На поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

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Источник: Интерфакс

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