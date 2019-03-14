Полиция обнаружила арсенал с оружием на территории посольства КНДР в Мадриде

Ранее группа неизвестных лиц, примерно десять человек, совершила нападение на диппредставительство КНДР

Фото: AFP

Полиция обнаружила арсенал с оружием на территории посольства КНДР в Мадриде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1f/7a2/5c8a1f7a225be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1f/7a2/5c8a1f7a225be.jpg 2019-03-14T11:34:00+02:00 Евросоюз Ранее группа неизвестных лиц, примерно десять человек, совершила нападение на диппредставительство КНДР

Испанская полиция обнаружила арсенал с оружием на территории посольства КНДР в Мадриде после налета на диппредставительство 22 февраля. Об этом сообщила в четверг газета Mundo.

По ее информации, после инцидента стражи порядка проводили проверку в посольстве, чтобы найти доказательства нападения. В результате, как пишет издание, полицейские обнаружили арсенал, где находилось большое количество оружия, в том числе винтовки и ружья. При этом источники Mundo не уточнили, сколько именно единиц оружия было найдено. Не исключается, что оно было использовано налетчиками.

Как сообщали местные СМИ, 22 февраля группа неизвестных лиц, примерно десять человек, совершила нападение на диппредставительство КНДР в Мадриде и украла компьютерные устройства. Преступники удерживали персонал в посольстве и находились там в течение нескольких часов. Полиция узнала о случившемся благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.

Как передавала в среду газета Pais, правоохранительные органы, которые расследуют инцидент, не исключают, что к налету может быть причастно Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Власти Испании пока отказываются комментировать подобную гипотезу.

В правоохранительных органах страны отмечают, что ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Турции напали на посольство США.

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