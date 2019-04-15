Полиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай – СМИ

Чиновник МВД Лоран Нуньес заявил, что "пока слишком рано определять причины пожара"





















В результате пожара в Соборе Парижской Богоматери никто не пострадал, здания вокруг были эвакуированы.

Чиновник МВД Лоран Нуньес заявил, что "пока слишком рано определять причины пожара". При этом телеканал France 2 сообщил, что полиция рассматривает пожар как несчастный случай.

"Все рушится", – сказал полицейский возле места пожара, пока вся крыша собора продолжала гореть.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп прибыли на место ЧП.

"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит", – написал ранее глава государства в своем Twitter.

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Как сообщалось, в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Позже в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери.

Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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