Полиция Словакии арестовала подозреваемого в убийстве журналиста Яна Кучака

Сегодня, 01:45

Полиция Словакии арестовала подозреваемого в убийстве журналиста Яна Кучака

фото AFP
фото AFP

Полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Кучака и его девушки. Об этом сообщает словацкое информагентство Aktuality.sk.

"Полиция располагает информацией о том, что якобы в пятницу два человека, которые уже давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, говорили о том, что необходимо взять оружие и ехать в село Велька Мача", – говорится в сообщении. В этом селе был убит журналист.

Полиция провела несколько рейдов, в ходе которых были изъяты боеприпасы и оружие. Один подозреваемый был задержан.

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Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой.По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Об этом Мадарич сообщил на телевизионной пресс-конференции. По словам Мадарича, он просто не может находится на должности министра культуры из-за убийства журналиста.
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