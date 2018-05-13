Полиция установила личность убийцы украинской миллионерши в Черногории

Жестокое убийство украинки Анастасии Лашмановой в Черногории, скорее всего, было вызвано ревностью.

Как сообщает местное издание novosti.rs, по неофициальной информации, полиция установила личность подозреваемого в этом преступлении, который был в отношениях с Лашмановой. В полиции полагают, что молодой человек пришел в квартиру украинки, после чего произошла ссора, а затем и трагедия. Лашманову закололи в квартире, где позже ее и нашли мертвой. Следы крови были видны на стенах, что свидетельствует о том, что жертва сражалась с нападавшим.

Сейчас подозреваемый скрывается, полиция его разыскивает.

Полицейские инспекторы уже опросили несколько человек, а также отца нападавшего, который, по словам высокопоставленного полицейского, известен. Идентификация подозреваемого в убийстве стала возможной благодаря камерам, установленным вокруг дома, в котором проживала украинка, а также распечатки телефонных звонков убитой за последние месяцы.

Ранее мы сообщали о жестоком убийстве украинки в Италии. 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Также мы писали, что в Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве молодой гражданки Украины, которое произошло 21 февраля в городе Хургада.

А польские силовики задержали подозреваемых в убийстве 26-летней украинки в Люблинском воеводстве двух украинцев.