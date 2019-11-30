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Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в центре Гааги

30 ноября, 23:45

Полицейские задержали в центре города 35-летнего бездомного, именно его подозревают в нападении

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Нидерландская полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на людей с ножом в одном из торговых рядов Гааги.

Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter правоохранителей Гааги.

Полицейские задержали в центре города 35-летнего бездомного, именно его подозревают в нападении. Его доставили в участок для допроса. Мотивы мужчины пока неизвестны.

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Как сообщалось, 29 ноября в Гааге неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра. Нападение произошло на одной из центральных улиц города, на которой много магазинов – именно в разгар "черной пятницы".

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30 ноября в полиции заявили, что в результате нападения пострадали трое несовершеннолетних. По данным полиции, всех троих еще вчера отпустили из больницы.

апомним, что ранее в Лондоне на мосту произошел теракт. Полиция прибыла на место событий после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. На поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

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