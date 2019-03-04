Полиция задержала пять человек, напавших с ножами на колледж в английском Лейленде

В полиции Ланкашира считают инцидент "целенаправленным нападением", в результате которого пострадал 17-летний подросток

Фото: AFP. Фото: AFP

Полиция задержала пять человек, напавших с ножами на колледж в английском Лейленде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg 2019-03-04T23:31:00+02:00 Евросоюз В полиции Ланкашира считают инцидент «целенаправленным нападением», в результате которого пострадал 17-летний подросток

Британская полиция задержала пять человек после того, как группа вооруженных ножами людей ворвалась на территорию колледжа в английском городе Лейленд (графство Ланкашир) и ранила одного из студентов. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В полиции Ланкашира считают инцидент "целенаправленным нападением", в результате которого пострадал 17-летний подросток, получив "легкое ранение".

"Некоторые из членов этой группы были замечены с ножами и угрожали студентам", — сказал представитель полиции.

Власти Соединенного Королевства предпринимают срочные меры в связи с резким всплеском уровня преступности на улицах британских городов. Два последних резонансных преступления произошли на прошлой неделе в Лондоне и Манчестере, где от нападений с применением холодного оружия погибли девушка и юноша в возрасте 17 лет.

Как информировал глава британского МВД Саджид Джавид, в прошлом году 726 человек были убиты в Соединенном Королевстве, из которых 285 погибли от ударов ножом или любого другого холодного оружия, что является самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики.

Напомним, в США мужчина с молотком напал на ресторан. Один человек погиб, еще двое – получили травмы.Кроме того, не так давно в Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро. Инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы. Нападавший был задержан.

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