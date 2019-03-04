Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Полиция задержала пять человек, напавших с ножами на колледж в английском Лейленде

Вчера, 23:31

В полиции Ланкашира считают инцидент "целенаправленным нападением", в результате которого пострадал 17-летний подросток

Фото: AFP
Фото: AFP. Фото: AFP
Полиция задержала пять человек, напавших с ножами на колледж в английском Лейленде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg Евросоюз В полиции Ланкашира считают инцидент «целенаправленным нападением», в результате которого пострадал 17-летний подросток

Британская полиция задержала пять человек после того, как группа вооруженных ножами людей ворвалась на территорию колледжа в английском городе Лейленд (графство Ланкашир) и ранила одного из студентов. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В полиции Ланкашира считают инцидент "целенаправленным нападением", в результате которого пострадал 17-летний подросток, получив "легкое ранение".

"Некоторые из членов этой группы были замечены с ножами и угрожали студентам", — сказал представитель полиции.

Власти Соединенного Королевства предпринимают срочные меры в связи с резким всплеском уровня преступности на улицах британских городов. Два последних резонансных преступления произошли на прошлой неделе в Лондоне и Манчестере, где от нападений с применением холодного оружия погибли девушка и юноша в возрасте 17 лет.

Как информировал глава британского МВД Саджид Джавид, в прошлом году 726 человек были убиты в Соединенном Королевстве, из которых 285 погибли от ударов ножом или любого другого холодного оружия, что является самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики.

Напомним, в США мужчина с молотком напал на ресторан. Один человек погиб, еще двое – получили травмы.Кроме того, не так давно в Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро. Инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы. Нападавший был задержан.

Также мы писали, что в Кропивницком отец школьницы ранил топором ее друга. Мужчина разозлился, что дочь ушла с компанией в сауну, и пытался силой ее оттуда забрать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег нападение, студенты, колледж

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция задержала пять человек, напавших с ножами на колледж в английском Лейленде". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожской области грабитель напал на 10-летнюю школьницу

Вчера, 18:18

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в нападении

Разбойные нападения в Одессе: жертвами стали профессор университета и 90-летний старик

1 марта, 09:12

Грабители напали на профессора при выходе из магазина, а старику устроили пытки

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

На 37-м году жизни умер бывший полузащитник "Динамо"

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами

Харатьяна перестали узнавать поклонники

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Обильное питье: печальные последствия

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой

Стала известна причина развода Ани Лорак
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

Почему дочь Владимира Кличко не живет с мамой?

Работница харьковского обменника забрала у клиента 800 тыс грн

Опубликованы тарифы, по которым украинцы будут платить за тепло