Полиция задержала жителя Варшавы за угрозы президенту Польши
По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши
Полиция Польши задержала 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал президенту страны гибелью, передает местная полиция.
По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши.
"Погиб (мэр Гданьска Павел) Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", - приводит слова задержанного полиция.
Ранее в Польше задержали еще одного мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.
Напомним, нападение произошло 13 января в Гданьке, где во время участия в концерте Павла Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ранил политика ножом.
Как мы уже писали, на допросе в прокуратуре злоумышленник не признал свою вину в убийстве политика.
Тем временем, в Польше прошли митинги в память о мэре Гданьска Павле Адамовиче, который сегодня трагически скончался после нападения во время праздничного концертав возглавляемом им городе.
Тысячи людей вышли на молчаливый митинг в Варшаве против ненависти и насилия. Стоит отметить, что градоначальник польской столицы Рафал Тшасковский призвал горожан выйти на улицы еще до известия о кончине его гданьского коллеги.
Аналогичные мероприятия проходят и в других городах Польши.