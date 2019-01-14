Полиция задержала жителя Варшавы за угрозы президенту Польши

Сегодня, 22:45

По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши

 

фото GETTY
фото GETTY

Полиция Польши задержала 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал президенту страны гибелью, передает местная полиция.

По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши.

"Погиб (мэр Гданьска Павел) Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда", - приводит слова задержанного полиция.

Ранее в Польше задержали еще одного мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.

Напомним, нападение произошло 13 января в Гданьке, где во время участия в концерте Павла Адамовича на сцену ворвался мужчина и несколько раз ранил политика ножом.

Как мы уже писали, на допросе в прокуратуре злоумышленник не признал свою вину в убийстве политика.

Тем временем, в Польше прошли митинги в память о мэре Гданьска Павле Адамовиче, который сегодня трагически скончался после нападения во время праздничного концертав возглавляемом им городе.

Тысячи людей вышли на молчаливый митинг в Варшаве против ненависти и насилия. Стоит отметить, что градоначальник польской столицы Рафал Тшасковский призвал горожан выйти на улицы еще до известия о кончине его гданьского коллеги.

Аналогичные мероприятия проходят и в других городах Польши.
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