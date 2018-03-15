Кризис в Словакии набирает обороты: президент принял условия премьера по отставке

Сегодня, 13:56

Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты

Роберт Фицо. Фото: AFP
Роберт Фицо. Фото: AFP

Президент Словакии Андрей Киска поддержал предложение премьера Роберта Фицо об отставке при условии, что следующий премьер будет избран из рядов правящей партии Smer. Об этом заявил Бела Бугар, председатель партии Most-Hid, которая является партнером Smer по коалиции, сообщает Reuters.

"После вчерашнего решения трех партнеров по коалиции мы проинформировали президента. Будет отставка, и Smer как сильнейшая партия определит кандидата на должность премьер-министра. Конечно, президент согласился", – сказал Бугар.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Однако он выдвинул три условия своей отставки: должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую возглавляет Фицо, президент обещает уважать коалиционное соглашение и результаты выборов 2016 года.

Напомним, на выходных десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяк. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередных выборов, чтобы решить "серьезный политический кризис".
Словакия, убийство, киска, Фицо
Источник:

Европейская правда

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