Политики и монархи на карантине: Меркель сама ходит за покупками, а князь Альберт II работает, несмотря на коронавирус

Согласно данным американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 07:00 24 марта число зараженных коронавирусом по всему миру составляет 381 499 человек. При этом умерли 16 557 человек, а выздоровели 101 749.

Коронавирусу подвержены не только рядовые граждане, но также и кинозвезды, и знаменитые спортсмены, и ведущие политики. Кто из сильных мира сего ушел на карантин и чем он там занят, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Князь Монако Альберт II

Правитель Монако князь Альберт II оказался в числе десяти жителей города-государства, которые заразились коронавирусной инфекцией COVID-19– и первым политиком такого масштаба, который стал жертвой вируса. Кроме того, князь Альберт считается одним из самых богатых людей в мире – его состояние оценивается в миллиард долларов.

"Его Высочество призывает народ Монако уважать карантинные меры и сводить к минимуму контакты с другими людьми. Только строгое соблюдение этих ограничительных мер позволит остановить распространение коронавируса", – говорилось в заявлении пресс-службы княжеского дворца от 19 марта.

Во дворце заверили в том, что состояние здоровья главы княжества не вызывает беспокойства – он продолжает работать в своей личной квартире и поддерживает связь с членами кабинета министров.

"Мои симптомы напоминают грипп, но это похоже на довольно мягкий случай. У меня небольшая температура, немного кашляю. В первые дни у меня был насморк, это был первый признак", – поделился сам Альберт II симптомами с корреспондентом журнала People.

Князь Монако Альберт II и княгиня Шарлин / Фото: REUTERS/Eric Gaillard

"Номер Один был последним человеком, который, как мы думали, заразится вирусом. Мы следили за всеми этими ужасными новостями из Италии, но мы никогда не думали, что это произойдет здесь, особенно с ним", – поделился с изданием New York Post один из американцев, проживающих в Монако.

Номером Один и Номером Два здесь называют самого Альберта и его южноафриканскую жену, принцессу Шарлин – мать его молодых наследников-близнецов.

Королева Великобритании Елизавета II

А первым монархом, предпочетшим добровольный уход в карантин, стала 93-летняя королева Великобритании Елизавета II. Еще 16 мая, отменив накануне ряд встреч, она покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок. Ее 98-летний супруг, принц Филипп, Герцог Эдинбургский, прибыл в Виндзор еще неделей ранее. По информации журналистов Evening Standart, принц Филипп прихватил в изоляцию двух любимых собак породы дорги.

Как сообщает издание Mirror, члены королевской семьи немного паникуют из-за эпидемии. Букингемский дворец признали опасным и уязвимым местом с точки зрения распространения коронавируса.

"Букингемский дворец находится в центре Лондона, штат сотрудников в нем намного больше, чем в других королевских резиденциях, так что это потенциально опасное место. Дворец ежедневно принимает огромное количество посетителей со всего мира, включая политиков, дипломатов и высокопоставленных лиц. Было решено, что лучше перевезти королеву в другое место. Многие в ее окружении несколько паникуют из-за коронавируса. Во дворце постоянно появляются посетители – политики и высокопоставленные лица со всего света. До последнего времени Ее Величество проводила много встреч", – рассказал инсайдер издания.

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А через три дня, 19 марта, появилась официальная информация о том, что Ее Величество официально ушла на карантиндо Пасхи, которая в 2020 году припадает на 19 апреля. В связи с пандемией коронавируса Елизавета II призвала британцев изменить привычный образ жизни и соблюдать меры безопасности.

Экс-министр иностранных дел Франции (2004-2005) Мишель Барнье

19 марта COVID-19 обнаружили у высокопоставленного европейского чиновника – главы делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишеля Барнье. Об этом 69-летний европейский дипломат сообщил лично на своей странице в Twitter 19 марта.

"Я хочу сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. У меня все хорошо, и я нахожусь в хорошем расположении духа. Я, как и вся моя команда, следую всем необходимым инструкциям. Всем, кого уже затронул вирус и кто в настоящее время находится на карантине, я хочу сказать: мы справимся с этим все вместе", – сообщил Барнье.

Барнье сообщил, что у него коронавирус

Он также добавил, что, несмотря на свой диагноз, переговоры между Евросоюзом и Великобританией по вопросу отношений после выхода королевства из состава сообщества продолжатся. Между тем, как пишет The Times, члены команды Барнье отправлены на двухнедельный карантин. Кроме того, 61-летняя госпожа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен, которая встречалась с Барнье на прошлой неделе, будет протестирована на наличие вируса.

От кого Мишель Барнье мог заразиться и с кем из мировых лидеров, кроме Урсулы фон дер Лейен, вступал в контакт после заражения, не сообщается. По информации издания Metro, болезнь политика протекает в легкой форме.

Представитель Польши в Европарламенте Адам Ярубас

Как пишет Politico, первым евродепутатом, который заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, стал представитель Польши в Европарламенте Адам Ярубас. 45-летний представитель Европейской народной партии лично сообщил 20 марта о заражении на своей странице в Twitter.

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"Мои дорогие, меня проверили на COVID-19 – тест оказался позитивным. Я нахожусь в больнице и чувствую себя хорошо. Я справлюсь с этим, и мы все с этим справимся. Мы должны. Спасибо врачам, медсестрам и всем за поддержку. Помните: оставайтесь дома. Будьте здоровы!" – написал Ярубас.

Пресс-секретарь Европарламента отметил, что учреждение пытается отслеживать все контакты заразившегося парламентария и информировать всех людей, которые могут подвергаться риску. О других случаях заражения среди членов ЕП информации пока что не поступало.

"После нескольких дней высокой температуры я подумал, что у меня грипп, потому что других симптомов у меня не было. Хорошо, что мне сразу сделали рентген легких, что исключило негативные последствия в будущем, потому что это хуже всего – проблемы с легкими и дыханием. Три раза в день принимаю антибиотики", – рассказал о своем лечении Ярубас в интервью изданию Echodnia.eu.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель, которая сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной, отправилась 22 марта на карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и оно было позитивно. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин.И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", – сообщил Зайберт.

Любопытно, что буквально накануне журналисты застали госпожу канцлер в супермаркете, куда она лично пошла за покупками. В тележку среди других товаров Меркель положила блок туалетной бумаги и четыре бутылки вина марки Ricossa, сообщает RTL.

Работники супермаркета рассказали, что канцлер у них часто скупается и сама несет сумки с покупками. Однако деньги в руки не взяла, за товары канцлер рассчиталась картой.

"Остается только надеяться, что ей удалось сохранить безопасное расстояние в два метра", — говорится в статье.

К счастью, 23 марта тест на коронавирус Ангелы Меркель показал отрицательный результат.

Сенаторы Рэнд Пол, Майк Ли и Митт Ромни

В США, которые уже вышли на третье место по заболеваемости коронавирусом, 22 марта стало известно, что заразился член Сената от штата Кентукки, 57-летний республиканец Рэнд Пол. Таким образом, Пол стал первым сенатором, у которого обнаружили эту инфекцию.

"Сенатор Рэнд Пол получил положительный результат анализов на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине", – заверили в его пресс-службе.

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно, а сам тест он сдал ввиду своих частых поездок и путешествий по работе и участия в различных общественных мероприятиях. В прямой контакт с явно инфицированным человеком Рэнд Пол не вступал, поэтому каким именно образом он заразился, неизвестно.

Но при этом, по информации издания The New York Post, в пятницу, 20 марта, Пол был замечен на обеде сенаторов Республиканской партии и плавал в бассейне Сената в воскресенье утром. Как сообщает CNN, анализы его супруги Кейли тоже оказались позитивными.

В связи с этим соседи Пола по Сенату, представители штата Юта от республиканцев и демократов Майк Ли и Митт Ромни, отправились в карантин. Издание The New York Post цитирует представителей офиса Ромни, которые сообщили, что "у сенатора нет никаких симптомов, но он пройдет тесты".

На вопрос о том, что думает президент США Дональд Трамп по поводу ухода на карантин его соперника Митта Ромни, Трамп ответил: "Ромни в изоляции? Ну и дела, это очень плохо". Президент особо отметил, что в его словах не было сарказма.

Любопытно, что в начале марте Пол стал единственным членом верхней палаты Конгресса, который голосовал против финансирования борьбы с распространением COVID-19. А на прошлой неделе он препятствовал голосованию по другому пакету мер для смягчение последствий эпидемии, в частности бесплатного тестирования на коронавирус, оплачиваемого отпуска из-за чрезвычайных ситуаций и увеличения суммы страхования по безработице.

Ранее мы сообщали о том, что Штаты приступили к испытанию вакцины от COVID-19, что президент Дональд Трамп назвал беспрецедентным прорывом.

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