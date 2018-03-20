Политики во Франции прокомментировали задержание Саркози

Политики Франции надеются на адекватную работу судебной системы, комментируя задержание экс-президента Николя Саркози.

Об этом сообщает Le Monde.

"Я не буду комментировать юридические процедуры, но у меня есть что сказать об этом человеке", – сказал премьер Франции Эдуар Филипп, отметив свою принадлежность к общей с Саркози политической семье.

"У меня порой были сложные отношения с ним. Но они всегда основывались на взаимном уважении", – добавил премьер.

Надин Морано, евродепутатка и экс-министр в правительстве Саркози, призвала дождаться деталей допроса и подтверждения, что задержание было законным и оправданным.

"У меня лично есть сомнения по этому делу, но органы юстиции работают, и я надеюсь, что политическая власть не будет вмешиваться в работу судебной. Я уважаю презумпцию невиновности в отношении любых политиков", – отметила Валери Пекрес, председатель партии "Республиканцы" в столичном регионе.

Напомним, утром 20 марта стало известно, что экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.

Саркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов. Тем не менее, если он будет признан причастным к нарушению закона о выборах, ему грозит один год тюрьмы. Также, по мнению наблюдателей, он уже никогда не сможет вернуться в большую политику.

Напомним, Саркози заявил об окончании политической карьеры.