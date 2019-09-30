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Политики всего мира и простые жители Франции прощаются с Жаком Шираком: опубликованы фото

30 сентября, 13:53

В полной тишине первые лица мира собираются в день национального траура в Париже

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во время прощания с Жаком Шираком

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон во время прощания с Жаком Шираком / Фото: Reuters

Сегодня Франция прощается со своим 22-м президентом Жаком Шираком. Прямо сейчас в полной тишине церкви Сен-Сюльпис в Париже собираются французские политики и первые лица других государств. Еще вчера было подтверждено прибытие трех десятков иностранных лидеров на похороны.

30 сентября на церемонию уже прибыли экс-президент Франции Николя Саркози с супругой, президент Италии Серхио Маттарелла, премьер-министр Ливана Саад Харири и экс-президент США Билл Клинтон, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а также французский бизнесмен и генеральный директор PPR Франсуа-Анри Пино и его супруга, киноактриса Сальма Хайек. Также ожидается прибытие президента РФ Владимира Путина.

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Как сообщалось ранее, умер бывший президент Франции Жак Ширак на 87-м году жизни в окружении родных и близких. Ширак был президентом Франции в течение 12 лет – с 1995 по 2007 год. Он запомнился тем, что после окончания двух президентских каденций его приговорили к условному тюремному сроку за злоупотребление положением, доверием, незаконное извлечение выгоды и растрату государственных средств.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Украинцам бывший французский лидер запомнился курьезом, о котором рассказал экс-президент США Джордж Буш-младший. В своих мемуарах бывший глава Белого дома написал, что на одной из встреч с ним Ширак заявил: "Украина – это часть России".

Напомним, прощание с Жаком Шираком является одной из топ-тем новостей "Сегодня", больше о других темах смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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