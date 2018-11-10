Полковник австрийской армии сознался в шпионаже в пользу России

Военный рассказал, что получил от российской стороны деньги за свою работу

Отставной полковник, которого Австрия подозревает в шпионаже на российскую разведку, дал показания. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает газета Die Presse.

По ее данным, он признался в получении 300 тысяч евро от России за шпионаж. Работа в центральном аппарате Министерства обороны Австрии давала возможность полковнику знать об отношениях среди высшего руководящего состава и содержании переговоров в военном ведомстве.

В свою очередь, в министерстве заверили, что у подозреваемого не было доступа к особо важным государственным секретам.

Кроме того, полковник-шпион хотел в 2006 году прекратить сотрудничество, но российские кураторы ему этого не позволили.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. А министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предостерегла, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.

В свою очередь Россия ответила Австрии на обвинение в шпионаже. В МИД РФ отметили, что действия Вены привели к осложнению отношений между странами, которые отличались позитивной динамикой.

А российский журналист Сергей Канев сообщил, что к шпионскому скандалу причастен сотрудник ГРУ России Дмитрий Байбородин.