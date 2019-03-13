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Половина британцев выступает за отставку Мэй – опрос

Сегодня, 12:28

Опрос 500 респондентов проводился в течение нескольких часов после провала голосования по Brexit

Фото: AFP
Половина британцев выступает за отставку Мэй – опрос //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d9/c2e/5c88d9c2ec975.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d9/c2e/5c88d9c2ec975.jpg Евросоюз Опрос 500 респондентов проводился в течение нескольких часов после провала голосования по Brexit

Половина британских избирателей хотят, чтобы Тереза Мэй подала в отставку с поста премьер-министра после того, как британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit. Об этом свидетельствуют результаты опроса POLITICO-Hanbury.

Опрос 500 респондентов проводился в течение нескольких часов после того, как британский парламент во второй раз отказался поддержать предложенное Мэй соглашение с ЕС об условиях Brexit.

Так, 50% респондентов заявили, что Тереза Мэй должна уйти в отставку, 32% выступили за сохранение за ней должности премьер-министра.

42% опрошенных выступают за проведение досрочных выборов, против этого сценария выступают 38% респондентов.

За то, чтобы парламент отверг вариант выхода из ЕС без соглашения выступают 47% респондентов, против – 39%.

Напомним, глава правительства Великобритании Тереза Мэй во вторник вечером подтвердила, что 13 марта депутаты Палаты общин смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из европейского сообщества без сделки с ЕС. Премьер-министр выступила с этим заявлением после того, как парламентарии во второй раз отклонили проект соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

Глава правительства также подтвердила, что если парламентарии отвергнут возможность Brexit без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет поставлен вопрос о необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Напомним, финансовые компании выводят из Великобритании в ЕС активы на 1,2 трлн долларов на фоне неопределенности с Brexit. Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial. Как пишет немецкое издание Der Spiegel, речь идет о 275 фирмах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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Тег опрос, Мэй, Brexit

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