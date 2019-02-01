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Польша хочет, чтобы НАТО разместило в Европе ядерное оружие

Сегодня, 17:50

В МИД не исключили, что в будущем атомные арсеналы НАТО будут размещены на континенте

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Польша хочет, чтобы НАТО разместило в Европе ядерное оружие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/469/bc2/5c5469bc2ba2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/469/bc2/5c5469bc2ba2e.jpg Евросоюз В МИД не исключили, что в будущем атомные арсеналы НАТО будут размещены на континенте

Глава польского МИД Яцек Чапутович считает, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу "Шпигель".

"В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", — сказал польский министр. 

Кроме того, он не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО. 

"Мы этого совсем не хотим. Однако это зависит от того, какие действия в будущем будет предпринимать Россия", — сказал Чапутович.

Напомним, Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против размещения в Европе новых ядерных ракет средней дальности.

Кроме того мы писали, как Россия пытается рассорить Украину и Польшу, используя исторические разногласия для углубления раскола между государствами.

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Тег Россия, Польша, НАТО, Европа, ядерное оружие

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ТАСС

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