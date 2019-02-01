Польша хочет, чтобы НАТО разместило в Европе ядерное оружие
В МИД не исключили, что в будущем атомные арсеналы НАТО будут размещены на континенте
Глава польского МИД Яцек Чапутович считает, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу "Шпигель".
"В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", — сказал польский министр.
Кроме того, он не исключил, что в будущем в Польше будут размещены атомные арсеналы НАТО.
"Мы этого совсем не хотим. Однако это зависит от того, какие действия в будущем будет предпринимать Россия", — сказал Чапутович.
Напомним, Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против размещения в Европе новых ядерных ракет средней дальности.
Кроме того мы писали, как Россия пытается рассорить Украину и Польшу, используя исторические разногласия для углубления раскола между государствами.
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