Польша хочет, чтобы усиление военного присутствия США "вписывалось" в деятельность НАТО

Североатлантический альянс и США все больше расширяют свое присутствие в Польше

Фото: Getty Images

Польша выступает за то, чтобы расширение американского военного присутствия в республике "вписывалось" в деятельность НАТО по обеспечению безопасности в Европе. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я приехал, чтобы поделиться информацией, связанной с нашими переговорами с США, с администрацией президента Дональда Трампа об увеличении американского военного присутствия в нашей стране и нашей части Европы", — информировал Дуда.

"Мы хотим, чтобы усиленное присутствие вписалось в обеспечение безопасности в нашем регионе и деятельность НАТО", — сказал польский лидер.

По его словам, это будет обсуждаться на ближайшем саммите НАТО.

В свою очередь, как заявил Йенс Столтенберг, Североатлантический альянс и США все больше расширяют свое присутствие в Польше.

"Я приветствую серьезные обязательства США по европейской безопасности. Мы видим, что это выражается в увеличении присутствия США в Европе за последние годы. Мы видим также расширение присутствия США в Польше. Все больше ощущается присутствие НАТО и США в Польше", — сказал Столтенберг.

Напомним, Польша и США обсуждают увеличение американского военного присутствия на польской территории с осени прошлого года, когда во время визита в Вашингтон президента республики Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Варшава даже заявила о готовности потратить 1,5 - 2 млрд долларов на создание соответствующей инфраструктуры для американской военной базы.

Как сообщалось, президент Польши предложил закрепить членство в ЕС и НАТО в Конституции страны. Анджей Дуда считает, что необходимо гарантировать присутствие страны в ЕС и НАТО.

Ранее Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики.

"Я надеюсь, что это присутствие (НАТО)с годами будет расширяться, что у нас будут не только солдаты из разных армий Североатлантического альянса, но также будут часто проводиться учения, потому что чрезвычайно важно координировать действия подразделений, проводить совместные тренировки солдат, чтобы довести до совершенства выход из различных ситуаций и выполнение различных задач тактического характера", - сказал Дуда.

Между тем, Дуда пригласил Зеленского в Польшу.

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