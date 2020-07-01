Польша и Хорватия разрешили въезд украинцам, несмотря на запрет ЕС

Польша пускает без обязательной обсервации, но только на самолете, а в Хорватию можно свободно ехать на море

Польша стала первой страной Шенгенской зоны, которая возобновила авиасообщение с Украиной, несмотря на все еще бушующую пандемию коронавируса, как в Украине, так и в самой Польше. Первые рейсы из Варшавы, Кракова и Вроцлава сегодня приземлились в столичных "Жулянах".

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Что же касается украинцев, которые хотят посетить Польшу, от обязательного 14-дневного карантина по прибытии освобождаются пассажиры, путешествующие самолетами. Об этом говорится на сайте пограничной службы Польши. Все остальные пока что обязаны проходить 2-недельную обсервацию. Такие правила действуют до 14 июля.

С 1 июля украинцы могут беспрепятственно ехать и в Хорватию. К тому же, в отличие от Польши, Хорватия не входит в Шенгенскую зону, поэтому может принимать украинских туристов. В посольстве Украины в Хорватии подробно объяснили, какие категории украинских граждан могут въезжать в страну:

работники медучреждений, медисследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медпомощь;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;

лица, следующие транзитом;

лица, которые едут с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес;

лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Для въезда в Хорватию необходимо предоставить соответствующее подтверждение, можно истребовать через онлайн форму на сайте МВД Хорватии (https://entercroatia.mup.hr/).

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Добавим, что такие действия Польша и Хорватия осуществили вопреки официальным рекомендациям Европейского совета.

Напомним, в статье "ЕС открывает границы во время пандемии: когда вернут безвиз для украинцев" сайт "Сегодня" писал о вчерашнем решении Европейского совета открыть свои границы для граждан третьих стран.

С 1 июля в Шенгенскую зону могут въезжать граждане 15 государств, среди которых даже Китай, откуда и началась пандемия. Но, к сожалению, не украинцы. Мы по-прежнему не можем свободно поехать в ЕС, даже несмотря на безвиз. Все из-за резкого скачка количества новых инфицированных COVID-19. В Брюсселе говорят, что все будет зависеть от динамики заболеваемости в Украине. Список стран так называемой "зеленой" зоны в ЕС обещают обновлять каждые 2 недели. Ну а количество активных заболевших на 100 тыс. населения в Украине не должно превышать среднее значение по ЕС – 16 человек на 100 тыс. населения (по состоянию на 15 июня 2020 года).

После официального открытия Украиной своих границ 15 июня на украинско-польской границе несколько сотен людей не могли пройти пограничный контроль:

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