Польша из-за дела Скрипаля может выслать российских дипломатов – СМИ

Сегодня, 09:35

Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе

Матеуш Моравецкий, фото AFP
Матеуш Моравецкий, фото AFP

Польша из солидарности с Великобританией может выслать из страны российских дипломатов. Об этом стало известно польскому изданию Gazeta Prawna от источников в правительстве.

Как отмечает издание, Польша рассматривает возможность введения санкций против России в связи с делом экс-шпиона Сергея Скрипаля. Кроме высылки дипломатов, Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина.

Обсуждение введения санкций продолжается с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в РФ.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британским премьером Терезой Мэй. Дело отравления бывшего шпиона будет также в центре сегодняшних переговоров Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая в понедельник посещает Варшаву.

Решение о санкциях будет зависеть и от сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместные действия против РФ на уровне ЕС. Впрочем, Польша готова отреагировать и самостоятельными санкциями против России.

Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.
отравление, Скрипаль
Источник:

Украинская правда

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