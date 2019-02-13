Польша купила у США 20 современных ракетных установок
Сумма сделки оценивается в 414 млн долларов, а боевые системы США должны поставить Польше до 2023 года
США поставят Польше два десятка реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км.
Соответствующий контакт польский президент Анджей Дуда и вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс подписали 13 февраля в Варшаве, куда последний прибыл с официальным визитом.
Назвав эту сделку "важным и символическим событием", Дуда отметил, что HIMARS укрепит боевой потенциал польской армии и восточный фланг НАТО.
"Мы стремимся к тому, чтобы располагать современным вооружением. Оно обеспечит Польше безопасность и послужит защите восточного фланга. Нам важно тесное сотрудничество польской армии с Вооруженными силами США, многочисленное присутствие войск союзников и развитие отношений", — сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Сумма сделки оценивается в 414 млн долларов, а боевые системы США должны поставить Польше до 2023 года.
Напомним, в ноябре Госдеп одобрил сделку о продаже 20 реактивных систем залпового огня М124 и прочего связанного с ними оборудования.
Кроме того, ранее посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер анонсировала увеличение численности американского военного контингента в Польше.
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