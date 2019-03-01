Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35

В Польше настроены заменить постсоветские самолеты, не представляющие военной ценности

F-35B Lightning II. Фото: businessinsider.com.

Польша намерена приобрести 32 новейших истребителя F-35 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/909/61d/5c790961dfa69.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/909/61d/5c790961dfa69.png 2019-03-01T12:40:00+02:00 Евросоюз В Польше настроены заменить постсоветские самолеты, не представляющие военной ценности

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал План технической модернизации вооруженных сил республики до 2026 года. План, как заявлено, призван обеспечить развитие оперативных возможностей польской армии и ее оснащение современным вооружением. Это один из стратегических документов минобороны, включающий несколько программ модернизации армии.

По словам Блащака, расходы на заявленную модернизацию составят 185 млрд злотых (50 млрд долл.). Предполагается, что объем выделяемых средств будет постепенно увеличиваться – с 11 млрд злотых в текущем году до 30,8 млрд злотых в 2026 году.

На эти средства, в частности, планируется приобрести 32 многофункциональных истребителя пятого поколения F-35.

"Многофункциональный самолет пятого поколения нужен, так как он укрепит действующий флот, - заявил на пресс-конференции Блащак. - Мы настроены заменить постсоветские самолеты, не представляющие военной ценности".

По словам министра, среди других приоритетов – приобретение штурмовых вертолетов.

"Реализуется тендер по вертолетам для ВМС для борьбы с подводными лодками", - сказал он. Этот проект носит название "Крюк".

Другая важная инициатива – программа "Нарев", предусматривающая приобретение систем ПВО малой дальности, в частности, для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Этот проект планируется интегрировать с программой "Висла", в рамках которого Польша приобретает у США ЗРК Patriot.

Кроме этого, Польша планирует закупить для своих ВС беспилотные летательные аппараты, самолеты-разведчики, подводную лодку, несколько систем ЗРК и несколько новых автомобилей-вездеходов. На развитие киберобороны республика планирует потратить 3 млрд злотых (0,8 млрд долл.).

Ранее сообщалось, что Британия закупит у США 17 новейших истребителей F-35B.

Также мы писали, что самый современный в мире истребитель F-35 упал в цене.

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