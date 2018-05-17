Польша не пригласила украинских экспертов на раскопки на месте памятника УПА

Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий не получила официального уведомления от польского Института нацпамяти о намерениях проводить поисковые работы на кладбище в селе Грушовичи неподалеку Перемышля. Об этом сообщил председатель комиссии Святослав Шеремета, передает "Радио Свобода".

Институт национальной памяти Польши 24-25 мая проведет археологические исследования в Грушовичах, чтобы выяснить, похоронены там члены Украинской повстанческой армии.

В ИНП заверили, что о намерении провести исследования сообщили послe Украины в Польше и Объединению украинцев в Польше, а их представителей пригласили к участию в работе в качестве наблюдателей. До сих пор не известно, кто из представителей Украины будет наблюдать за работами.

"Важно, чтобы во время таких работ были специалисты, которые бы дали оценку по проведению работ. Если это дискуссионный вопрос о местах захоронения, то должна быть позиция обеих сторон и профессиональный вывод. Ведь захоронения на кладбище – это очень сложный аспект в поиске. А когда мы говорим о воинах УПА, то должны понимать, что они не имели типичной униформы. Часто воинов УПА хоронили и в гражданской одежде. Вряд можем найти то сопроводительный материал, который позволит идентифицировать воинов Повстанческой армии", – рассказал Шеремета.

По его словам, польская сторона хочет проводить исследования без мнения украинских специалистов. По информации украинской стороны, в Грушовичах на кладбище покоятся около 12 бойцов УПА, погибших в боях в окрестностях Перемышля в 1945-1946 годах. По словам Шеремета, о том, что на кладбище в Грушовичах похоронены украинские воины УПА, украинцы узнали от старожилов. Именно пожилые люди указали место братской могилы воинов. Но установить точное место захоронения воинов очень сложно.

Государственная межведомственная комиссия по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий считает, что польская сторона запланировала поисковые работы на кладбище в Грушовичах, нарушает Соглашение между правительством Украины и Польши "О сохранении мест памяти и захоронений жертв войны и политических репрессий ", подписанное в 1994 году, а начала действовать через два года.

"Эксгумация, изменение места захоронения бренных останков погибших или замученных может проводиться на основании решения соответствующих органов власти, на территории которой они расположены. При этом надо проинформировать другую сторону. Эксгумация проводится совместно представителями обеих стран. Польский институт памяти говорит о том, что это только поисковые работы. Но это предпосылка эксгумации", – отметил Шеремета.

Как известно, Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши. Как известно, украинский памятник в Грушовичах был снесен 26 апреля 2017.

Напомним бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что Польша долго проявляла "ангельское терпение" к Украине. По его словам, проблемы начались еще тогда, когда Украина запретила въезд мэру Перемышля и отозвала решение о разрешениях на эксгумацию.

В Украине считают, что мораторий на эксгумацию польских захоронений может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

Также, польский Сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".

Принятый закон касается определения "преступлений украинских националистов" и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления.