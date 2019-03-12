Польша обсуждает с США покупку истребителей пятого поколения
В скором времени польские ВВС могут усилить новыми истребителями-бомбардировщиками F-35
Польские власти всерьез намерены обновить военный авиапарк при помощи американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В связи с этим, как сообщил президент Польши Анджей Дуда, его страна уже ведет переговоры с США.
"Мы уже обсуждаем этот вопрос с американской стороной. Мы говорим о самолетах F-35", —заявил он в эфире "Радио Щецин" 12 марта.
Напомним, ранее в этом месяце министерство обороны Польши сообщило о планах приобрести к 2026 году 32 многоцелевых самолета пятого поколения в рамках технической модернизации Вооруженных сил республики.
На данный момент польские ВВС вооружены МиГ-29, но власти страны хотят их постепенно снимать с вооружения. Кроме того, Польша также располагает 48 истребителями четвертого поколения F-16 и 18 Cу-22.
Стоит отметить, что поводом для беспокойства стала недавняя авиакатастрофа – на востоке Польши разбился МиГ-29. Однако падают самолеты российского производства не только этой модели. Как мы уже писали, в январе на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.
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