Польша обсуждает с США покупку истребителей пятого поколения

В скором времени польские ВВС могут усилить новыми истребителями-бомбардировщиками F-35

F-35B. Фото: Flickr

Польша обсуждает с США покупку истребителей пятого поколения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78c/6db/5c878c6dbfc00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78c/6db/5c878c6dbfc00.jpg 2019-03-12T12:47:00+02:00 Евросоюз В скором времени польские ВВС могут усилить новыми истребителями-бомбардировщиками F-35

Польские власти всерьез намерены обновить военный авиапарк при помощи американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В связи с этим, как сообщил президент Польши Анджей Дуда, его страна уже ведет переговоры с США.

"Мы уже обсуждаем этот вопрос с американской стороной. Мы говорим о самолетах F-35", —заявил он в эфире "Радио Щецин" 12 марта.

Напомним, ранее в этом месяце министерство обороны Польши сообщило о планах приобрести к 2026 году 32 многоцелевых самолета пятого поколения в рамках технической модернизации Вооруженных сил республики.

На данный момент польские ВВС вооружены МиГ-29, но власти страны хотят их постепенно снимать с вооружения. Кроме того, Польша также располагает 48 истребителями четвертого поколения F-16 и 18 Cу-22.

Стоит отметить, что поводом для беспокойства стала недавняя авиакатастрофа – на востоке Польши разбился МиГ-29. Однако падают самолеты российского производства не только этой модели. Как мы уже писали, в январе на военный аэродром Воздушно-космических сил РФ в Мурманской области потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

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