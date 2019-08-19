Польша обвинила Россию в блокировании расследования крушения Ту-154

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия продолжает блокировать расследование крушения Ту-154М.
По его словам, обломки Ту-154М до сих пор находятся на территории России. Министр сказал, что в этом вопросе "имеем блокаду".
По его словам, это одна из проблем в польско-российских отношениях.
Председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы недалеко от Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы президентского Ту-154М о том, что на борту самолета произошли взрывы.
Напомним, прошлой осенью Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета, в котором в 2010 году погибли 96 человек, включая президента Качиньского.
Мы также писали, что в сентябре польские следователями провели осмотр обломков Ту-154М в Смоленске.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк