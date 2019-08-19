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Польша обвинила Россию в блокировании расследования крушения Ту-154

19 августа, 15:14

Обломки Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском, до сих пор находятся на территории России

/ Фото: Wikipedia

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия продолжает блокировать расследование крушения Ту-154М.

По его словам, обломки Ту-154М до сих пор находятся на территории России. Министр сказал, что в этом вопросе "имеем блокаду".

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По его словам, это одна из проблем в польско-российских отношениях.

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Как сообщалось, 10 апреля 2010 года неподалеку российского Смоленска во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел катастрофу самолет Ту-154, на котором польская государственная делегация направлялась в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрелов НКВД польских военных в 1940 году. В катастрофе погибли все 96 человек, находившихся на борту самолета, в том числе и президентская чета – Лех и Мария Качиньские, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши.

Председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы недалеко от Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы президентского Ту-154М о том, что на борту самолета произошли взрывы.

Напомним, прошлой осенью Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета, в котором в 2010 году погибли 96 человек, включая президента Качиньского. 

Мы также писали, что в сентябре польские следователями провели осмотр обломков Ту-154М в Смоленске

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Россия Польша смоленская катастрофа

Источник: Польское радио

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