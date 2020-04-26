Польша обвинила Россию в новой пропагандистской атаке: подробности

Польша, которая ранее обвинила Россию в искажении истории, стала жертвой масштабной дезинформационной кампании, направленной на ослабление отношений Варшавы и США. С превеликой долей вероятности, кампания исходила из РФ.

Об этом агентству Associated Press заявил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Под воздействие кампании попал Институт военных исследований в Варшаве, который готовит польских военных лидеров – на его сайте опубликовали поддельное письмо от имени ректора с призывом к польским солдатам бороться с "американской оккупацией".

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"Содержание письма соответствует основному нарративу, который российская пропаганда постоянно продвигает против Польши и США", – заявил Жарин, добавив, что документ был растиражирован рядом новостных порталов, включая пропагандистские.

По его словам, по данному факту было начато расследование. И хотя окончательных доказательств того, что произошедшее координировала Россия, не, это имеет все признаки кампании под руководством Кремля.

Власти Польши считают целью этих атак распространение информационного хаоса, подрыв морального духа польских солдат и разжигание антиамериканских настроений.

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Также Станислав Жарин отметил, что Кремль пытается использовать кризис с коронавирусом, чтобы освободиться от международной изоляции и убедить Запад отменить санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

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Напомним, раньше министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия продолжает блокировать расследование крушения Ту-154М, в результате которого 10 апреля 2010 года погибла президентская чета – Лех и Мария Качиньские.

А в марте он назвал Россию важнейшим вызовом для национальной безопасности всех ее соседей, а также Польши.

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