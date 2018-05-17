Польша объявила персонами нон-грата пять человек за разжигание польско-украинской вражды

В Польше, откуда ранее уже выдворяли россиян, задержали гражданку Российской Федерации Екатерину Ц., которая была участницей гибридных действий. Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, задержанная россиянка находилась в Польше с 2013 года. В ближайшее время она должна быть выдворена из Польши. Об этом сообщает "Польское радио".

Кроме Екатерины Ц., еще четырем лицам запрещен въезд на территорию Польши. Всем пятерым лицам инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, дискредитации польской точки зрения на историческую политику и замене ее на российскую точку зрения, пытаясь "консолидировать пророссийские круги в Республике Польша".

"Из материалов Агентства внутренней безопасности (Польши) следует, что эти пять человек осуществляют на территории Польши враждебную деятельность", – сказал Станислав Жарин. По его словам, действия Агентства внутренней безопасности происходят согласно закону об иностранцах.

Напомним, российского гражданина депортировали из Польши по требованию Агентства внутренней безопасности страны в ночь со среды на четверг.

Агентство внутренней безопасности Польши установило, что подозреваемый был задействован в активизацию и осуществление мероприятий в рамках гибридной войны против Польши, а также находился в контакте со спецслужбами РФ. Как прикрытие россиянин использовал связь с Институтом стратегических исследований в Москве.

Помимо этого, он имел статус ученого и имел широкий круг контактов в журналистских и научных кругах Польши. Темой, которая его более всего интересовала были польско-украинские отношения.

Ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, как спецслужбы России ссорят Украину с Польшей.