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Россию официально признали главной угрозой Польши: подробности

12 мая, 18:40

Станислав Кожемякин

Неоимперская политика Кремля угрожает польской нацбезопасности, говорится в новой стратегии страны

Россия является одной из крупнейших угроз современной Польше, говорится в новой стратегии нацбезопасности страны – первой с 2014 года. Об этом сообщает "Укринформ".

12 мая документ был подписан президентом Анджеем Дудой. В нем указаны приоритеты в четырех основных направлениях развития Польши:

  • безопасность государства и граждан;
  • международная безопасность;
  • национальное наследие и идентичность;
  • социальное и экономическое развитие и экологическая защита.

Уже во вступлении самой серьезной угрозой названа "неоимперская политика власти России": Кремль наращивает наступательный потенциал, в частности на западном направлении, в акватории Балтийского моря и в Калининградской области.

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"Агрессия в Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушили базовые принципы международного права и взорвали основы системы европейской безопасности", – гласит текст документа, повторяя слова Дуды об агрессивной манере России.

Кроме того, Россия проводит военные учения, отыгрывая сценарии конфликта со странами НАТО, быстрой переброски больших группировок войск и даже применения ядерного оружия.

Вдобавок к этому Москва практикует действия гибридного характера, кибератаки и распространяет дезинформацию.

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"Следует ожидать, что Россия будет продолжать политику отнесения под сомнение нынешнего международного порядка... с целью восстановления имперской позиции и зон влияния", – отмечается в стратегии.

Также смотрите сюжет о шпионском скандале с российскими спецагентами в Польше:

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Россия Польша стратегия национальная безопасность Анджей Дуда

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