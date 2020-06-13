Польша октрывает границы в Шенгене

Польща открыла внутренние границы в Шенгенской зоне, которые находились на замке из-за пандемии нового коронавируса. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Но внешние границы пока останутся закрытыми.

Теперь после въезда в республику гражданам страны и других государств Евросоюза, а также иностранцам, располагающим постоянным видом на жительство в ЕС, не придется проходить ранее обязательный двухнедельный карантин.

"Мы все ждали этого момента. Ограничения, связанные с закрытием границ, были большим неудобством для многих поляков, пострадали многие отрасли нашей экономики", — завил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Коронавирус не исчез, но мы минимизировали вероятность его распространения", — заметил он.

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Напомним, что Польша закрыла все границы из-за коронавируса 15 марта. Также прекратилось международное авиасообщение. Уже принято решение, что оно будет возобновлено 16 июня.

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Дата снятия Польшей ограничений на въезд граждан других стран, не входящих в ЕС, пока не называется. Из-за пандемии коронавируса с 15 марта попасть в Польшу могли только иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 28 577, 1 222 человека умерли, 13 805 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей – огромные очереди.

Видео: dpsu.gov.ua

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