Українська
$ 26,6
30,17
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Польша октрывает границы в Шенгене

13 июня, 03:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Внешние границы пока останутся закрытыми

Польща открыла внутренние границы в Шенгенской зоне, которые находились на замке из-за пандемии нового коронавируса. Контроль на границах с Германией, Литвой, Словакией и Чехией будет выборочным. Но внешние границы пока останутся закрытыми.

Теперь после въезда в республику гражданам страны и других государств Евросоюза, а также иностранцам, располагающим постоянным видом на жительство в ЕС, не придется проходить ранее обязательный двухнедельный карантин.

"Мы все ждали этого момента. Ограничения, связанные с закрытием границ, были большим неудобством для многих поляков, пострадали многие отрасли нашей экономики", — завил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Коронавирус не исчез, но мы минимизировали вероятность его распространения", — заметил он.

Реклама

Напомним, что Польша закрыла все границы из-за коронавируса 15 марта. Также прекратилось международное авиасообщение. Уже принято решение, что оно будет возобновлено 16 июня.

В тренде
Россия и Китай будут совместно разрабатывать вакцину против COVID-19

Дата снятия Польшей ограничений на въезд граждан других стран, не входящих в ЕС, пока не называется. Из-за пандемии коронавируса с 15 марта попасть в Польшу могли только иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 28 577, 1 222 человека умерли, 13 805 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей – огромные очереди.

Видео: dpsu.gov.ua

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша граница карантин коронавирус шенгенская зона

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
Дело MH17: в теле пилота самолета найден осколок ракеты
Дело MH17: в теле пилота самолета найден осколок ракеты "Бука"Донбасс
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины России
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины РоссииПолитика
Ермак: Мы могли бы вступить в ЕС и завтра
Ермак: Мы могли бы вступить в ЕС и завтраПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять