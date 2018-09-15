Польша отвергла требования ЕК по судебной реформе

Власти Польши готовы судиться с Европейской комиссией в суде ЕС из-за закон о Верховном суде

Власти Польши не намерены соглашаться с требованием Европейской комиссии пересмотреть судебную реформу. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД.



Отмечается, что "в соответствии с договорами ЕС сфера правосудия находится в исключительной компетенции стран-членов союза". При этом в МИД Польши подчеркивают, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией.



"Если Еврокомиссия по-прежнему имеет какие-либо сомнения, она может направить жалобу в Суд ЕС, который примет окончательное решение по этому вопросу", – говорится в сообщении.