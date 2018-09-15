Польша отвергла требования ЕК по судебной реформе
Власти Польши готовы судиться с Европейской комиссией в суде ЕС из-за закон о Верховном суде
Напомним, Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в связи с нарушением законодательства Евросоюза Польшей из-за польского национального закона о Конституционном суде.
У польского правительства был месяц, чтобы на это отреагировать.
Отметим, депутаты Европарламента уже одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение о начале процедуры санкций против Польши тяжелым днем как для этой страны, так и для ЕС.