Польша отвергла требования ЕК по судебной реформе

Сегодня, 04:03

Власти Польши готовы судиться с Европейской комиссией в суде ЕС из-за закон о Верховном суде

фото AFP
фото AFP
Власти Польши не намерены соглашаться с требованием Европейской комиссии пересмотреть судебную реформу. Об этом сообщает пресс-служба польского МИД.
 
Отмечается, что "в соответствии с договорами ЕС сфера правосудия находится в исключительной компетенции стран-членов союза". При этом в МИД Польши подчеркивают, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией.
 
"Если Еврокомиссия по-прежнему имеет какие-либо сомнения, она может направить жалобу в Суд ЕС, который примет окончательное решение по этому вопросу", – говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в связи с нарушением законодательства Евросоюза Польшей из-за польского национального закона о Конституционном суде.

У польского правительства был месяц, чтобы на это отреагировать.

Отметим, депутаты Европарламента уже одобрили резолюцию, в которой поддержали решение Еврокомиссии начать санкционную процедуру против Польши за нарушения верховенства права.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение о начале процедуры санкций против Польши тяжелым днем как для этой страны, так и для ЕС.


 
Польша, ЕС, Еврокомиссия, судебная реформа, МИД Польши

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